СКР проверит «мягкий» приговор по делу избитого до полусмерти уфимца: Бастрыкин недоволен решением суда

09:36, 14 мар 2024

В эфире федерального телеканала всплыла шокирующая история жестокого избиения местного жителя в башкирской столице. Двое молодчиков до смерти избили уфимца возле ночного заведения, отняв у него здоровье и возможность нормально существовать. Однако суд, по мнению многих, проявил неоправданную мягкость к одному из виновных. Эта несправедливость не осталась незамеченной на самом высоком уровне.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично взял ситуацию на контроль, потребовав от подчиненных исчерпывающих разъяснений. Как стало известно, он поручил руководителю регионального управления СК Владимиру Архангельскому представить детальный доклад по резонансному уголовному делу.

Председатель СКР хочет получить полную картину хода расследования и убедиться, что все факты были должным образом изучены и зафиксированы. Особый интерес вызывают доводы следствия, которые, по идее, должны были сыграть решающую роль при вынесении приговора.

В самом начале дела один из нападавших был осужден на 3 года лишения свободы. Однако его подельник, несмотря на вес улик, обвинений в хулиганстве избежал и отделался лишь условным сроком за побои. Именно это обстоятельство вызвало широкий общественный резонанс.

Очевидно, Бастрыкина смутило столь разное отношение судьи к эпизодам одного преступления. В Главном следственном управлении хотят выяснить, действительно ли были основания для частичного оправдания одного из обвиняемых или же решение вынесено с нарушением принципов справедливости.

Не исключено, что по результатам проверки дело может быть направлено на новое рассмотрение в вышестоящую инстанцию. Остается лишь гадать, насколько тяжкие последствия должны иметь место, чтобы виновные понесли адекватное наказание за свои зверства.

Автор: Вадим Рудаков