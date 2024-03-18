Трагическая ошибка на охоте: В Башкирии егеря осудили за смерть товарища
14:28, 18 мар 2024
Осень 2023 года омрачилась трагедией в Татышлинском районе Башкирии. Обычная охотничья вылазка обернулась непоправимой бедой: егерь, по роковой случайности, лишил жизни своего товарища.
Четверо друзей, объединенных общей страстью к охоте, отправились в лес у села Ялгыз-Нарат. Разбившись на пары, они двинулись в разных направлениях, выискивая дичь. В один из моментов егерь, услышав шорох в кустах, принял его за движение зверя и, не раздумывая, выстрелил.
Однако, пуля вместо предполагаемого трофея настигла его же товарища. Ранение оказалось смертельным, и мужчина скончался на месте.
Осознав трагичность своей ошибки, егерь не стал отрицать свою вину. Суд, тщательно изучив все обстоятельства дела, вынес приговор: тюремное заключение сроком на один год.
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Автор: Вадим Рудаков
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