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Обвиняемому в смерти трех человек жителю Башкирии дали 20 лет колонии

Обвиняемому в смерти трех человек жителю Башкирии дали 20 лет колонии

19:38, 21 мар 2024

В Башкирии суд вынес приговор 25-летнему жителю Уфы, который в феврале 2023 года из ревности убил молодую пару.

Жестокое преступление произошло в селе Киргиз-Мияки. Осужденный, приехав из Уфы, нанес множественные ножевые ранения 20-летнему юноше и 16-летней девушке, которые находились в автомобиле около парка. От полученных травм парень скончался на месте, а девушка, доставленная в больницу, скончалась позже.

Пытаясь скрыться с места преступления, мужчина на своем автомобиле «ВАЗ-2114» столкнулся с «Ладой Грантой». В результате ДТП водитель «Лады» погиб, а его пассажир был госпитализирован.

Суд приговорил убийцу к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Также ему было предъявлено требование о возмещении ущерба родственникам погибших. Приговор в законную силу пока не вступил.

Стоит отметить, что государственный обвинитель просил для подсудимого более сурового наказания — 22 года лишения свободы.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Миякинский район происшествия убийство суд
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