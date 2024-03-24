В Башкирии женщина шесть раз выстрелила из винтовки в своего друга

14:41, 24 мар 2024

В Бижбуляке завершился судебный процесс над женщиной, которая застрелила своего знакомого из пневматической винтовки. Трагедия, произошедшая в августе прошлого года, до сих пор будоражит умы жителей села, оставляя множество вопросов без однозначных ответов.

В эпицентре событий – 35-летняя жительница Бижбуляка, назовем ее Светлана. В один из августовских дней она отдыхала дома с другом семьи, который, будучи в нетрезвом состоянии, позволил себе украсть из ее кошелька 3000 рублей.

Светлана, возмущенная поведением приятеля, потребовала вернуть деньги. В ответ на это мужчина, невозмутимо ухмыльнувшись, заявил, что ему нужна водка для опохмела, и цинично ущипнул женщину за ногу.

Разгневанная и оскорбленная, Светлана схватила пневматическую винтовку, подаренную ей мужем на день рождения. Направив оружие на гостя, она надеялась напугать его и заставить вернуть украденное. Однако пьяный мужчина не проявил ни малейшего испуга, лишь насмешливо глядя на Светлану.

В отчаянии, не осознавая до конца своих действий, женщина выстрелила в него. Один, два, пять – шесть выстрелов эхом разнеслись по тихой комнате. Ошеломленная, Светлана ждала реакции, но мужчина, к ее ужасу, остался сидеть на диване, корчась от боли.

На его животе проступили слабые кровоподтеки. Охваченная чувством вины и страха, Светлана позвала на помощь общего знакомого. Вместе они обработали раны и перевязали их, предлагая пострадавшему помощь в виде поездки в больницу или вызова скорой. Однако мужчина, упрямо отмахиваясь, категорически отказался от любой помощи.

Спустя несколько дней раненый мужчина, чье самочувствие резко ухудшилось, вернулся к Светлане. Жалобы на сильные боли и желтушность кожи не оставили ей выбора. Она снова предложила вызвать скорую помощь, но он, как и прежде, отверг ее предложение.

В тот же день он скончался в Бижбулякской ЦРБ от проникающих ранений.

Судебный процесс по этому делу длился несколько месяцев. Суд, скрупулезно изучив все детали трагедии, признал Светлану виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.

При вынесении приговора суд учел ряд смягчающих обстоятельств: явку с повинной, признание вины, раскаяние, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка-инвалида и престарелых родителей-инвалидов, а также аморальное поведение потерпевшего, ставшее катализатором трагедии.

В итоге суд приговорил Светлану к 6 годам лишения свободы условно.

Автор: Вадим Рудаков