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В Башкирии гость убил хозяина дома после застолья

В Башкирии гость убил хозяина дома после застолья

15:13, 25 мар 2024

В Кармаскалинском районе Башкирии завершено расследование шокирующего убийства, произошедшего в конце 2023 года. Трагедия разыгралась в доме одного из местных жителей, где двое знакомых коротали время за распитием спиртных напитков.

В какой-то момент между мужчинами вспыхнула ссора. По версии следствия, 45-летний гость, озлобленный на своего 38-летнего приятеля, схватил его за шею и начал наносить удары по голове. Повалив оппонента на пол, он продолжил избивать его руками и ногами, нанося не менее десяти ударов по жизненно важным органам. От полученных травм хозяин дома скончался на месте.

Осознав содеянное, злоумышленник не стал скрываться и полностью признал свою вину.

В настоящий момент уголовное дело по статье «убийство» направлено в Кармаскалинский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: Кармаскалинский район происшествия убийство
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