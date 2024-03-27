В Башкирии мужчина совершил убийство и расчленил тело знакомой: вынесен приговор

14:32, 27 мар 2024

В Стерлибашевском районе Башкирии завершился суд над 38-летним жителем села, признанным виновным в жестоком убийстве своей знакомой.

В ноябре 2023 года между мужчиной и его гостьей вспыхнула ссора, закончившейся убийством. Охваченный яростью, он хладнокровно задушил девушку руками. Желая замести следы преступления, злоумышленник расчленил тело, упаковал части в пакеты и вывез в лесной массив, где закопал.

Около месяца девушка числилась пропавшей без вести. Полиция, используя записи камер видеонаблюдения, отследила маршрут ее передвижения, установила личность подозреваемого и задержала его.

Следствие кропотливо изучало личность погибшей, ее окружение, телефонные звонки и записи камер. В результате подозрение пало на 38-летнего жителя села. В ходе обыска он сознался в содеянном и указал место захоронения тела.

На суде мужчина не отрицал своей вины. Приговором суда ему назначено 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить 2 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда семье погибшей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Автор: Алия Карачурина

Фото: СКР по РБ