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Московский суд не обнаружил противоправных действий при задержании пиарщицы Главы Башкирии Прочаковской

Московский суд не обнаружил противоправных действий при задержании пиарщицы Главы Башкирии Прочаковской

21:18, 28 мар 2024

В деле о предполагаемом мошенничестве Елены Прочаковской, работавшей пиар-менеджером главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, правосудие вынесло очередное решение. Попытка адвоката оспорить законность самого факта задержания подзащитной потерпела неудачу в Московском областном суде.

Ранее в январе текущего года Прочаковская была арестована по подозрению в мошеннических действиях. По версии следствия, в бытность сотрудницей красногорской администрации она использовала служебные связи, чтобы фиктивно трудоустроить свою знакомую в многофункциональный центр. Зарплата поступала на карту новоиспеченной «работницы», однако, как утверждают правоохранители, деньги оседали в руках самой Прочаковской. Знакомая уже понесла наказание по уголовной статье из-за этого инцидента.

Вскоре после ареста защитник Прочаковской предпринял попытку освободить подзащитную из-под стражи, подав жалобу в Мособлсуд. Однако дважды эти усилия не увенчались успехом. Лишь позднее суд самостоятельно принял решение отпустить подследственную под домашний арест.

В конце февраля адвокат выступил с новой инициативой — обжаловать саму законность задержания Прочаковской, ссылаясь на отсутствие на то оснований. Однако суд отказался даже рассматривать это заявление.

«Действия следователя по задержанию подозреваемой подлежат судебной проверке при рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу согласно статье 108 УПК РФ. Однако в материалах отсутствуют данные о наличии такого ходатайства от следствия», — гласит постановление суда, признавшее доводы жалобы «необоснованными» и не нашедшего оснований для отмены решения по делу.

Между тем, судебный процесс по обвинению Елены Прочаковской в мошенничестве продолжается. Ближайшее заседание назначено на 4 апреля. В случае признания вины, экс-пиарщице главы Башкирии может грозить до шести лет лишения свободы.

В администрации главы Башкирии прокомментировали арест пиарщицы Хабирова В администрации главы Башкирии прокомментировали арест пиарщицы Хабирова
Автор: Алия Карачурина
Фото: Елена Прочаковская / Vk.com
Теги: суд
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