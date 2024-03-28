Московский суд не обнаружил противоправных действий при задержании пиарщицы Главы Башкирии Прочаковской
21:18, 28 мар 2024
В деле о предполагаемом мошенничестве Елены Прочаковской, работавшей пиар-менеджером главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, правосудие вынесло очередное решение. Попытка адвоката оспорить законность самого факта задержания подзащитной потерпела неудачу в Московском областном суде.
Ранее в январе текущего года Прочаковская была арестована по подозрению в мошеннических действиях. По версии следствия, в бытность сотрудницей красногорской администрации она использовала служебные связи, чтобы фиктивно трудоустроить свою знакомую в многофункциональный центр. Зарплата поступала на карту новоиспеченной «работницы», однако, как утверждают правоохранители, деньги оседали в руках самой Прочаковской. Знакомая уже понесла наказание по уголовной статье из-за этого инцидента.
Вскоре после ареста защитник Прочаковской предпринял попытку освободить подзащитную из-под стражи, подав жалобу в Мособлсуд. Однако дважды эти усилия не увенчались успехом. Лишь позднее суд самостоятельно принял решение отпустить подследственную под домашний арест.
В конце февраля адвокат выступил с новой инициативой — обжаловать саму законность задержания Прочаковской, ссылаясь на отсутствие на то оснований. Однако суд отказался даже рассматривать это заявление.
Между тем, судебный процесс по обвинению Елены Прочаковской в мошенничестве продолжается. Ближайшее заседание назначено на 4 апреля. В случае признания вины, экс-пиарщице главы Башкирии может грозить до шести лет лишения свободы.