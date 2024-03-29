Мать из Башкирии предстанет перед судом за попытку убийства своего полуторагодовалого сына

21:57, 29 мар 2024

22-летняя жительница Белебеевского района, предстанет перед судом по обвинению в покушении на убийство своего полуторагодовалого сына. Согласно материалам дела, вечером 7 октября 2023 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с сожителем из-за ревности, женщина нанесла малышу несколько ударов ножом в живот и лицо. Мальчик выжил лишь благодаря своевременному оказанию медицинской помощи.

По данным следствия, конфликт между Алисой и ее партнером возник на почве ревности. Разгневанный мужчина покинул дом, а женщина, охваченная бурей эмоций, принялась заглушать боль алкоголем. Непрекращающийся плач сына, вероятно, послужил катализатором ее безрассудных действий. В порыве гнева она схватила нож и нанесла малышу множественные ранения в жизненно важные области тела.

Осознав весь ужас содеянного, Алиса оставила истекающего кровью ребенка и попросила проходившую мимо женщину вызвать скорую помощь. Благодаря своевременному медицинскому вмешательству жизнь малыша удалось спасти. Теперь он проживает с отцом. Примечательно, что ранее Алиса неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

В ходе следствия Алиса признала свою вину, и дело было передано в Белебеевский городской суд для рассмотрения по существу. Согласно законодательству, ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, а в определенных случаях даже пожизненное заключение. Шокирующие подробности этого инцидента привлекли внимание не только российских, но и зарубежных СМИ, в том числе британского таблоида Daily Mail.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети