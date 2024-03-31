В Башкирии семерых мужчин осудили за стрельбу и похищение человека

21:39, 31 мар 2024

В Кумертау завершился громкий судебный процесс над семью участниками преступной группы, которые в августе 2022 года учинили стрельбу и похищение двух мужчин.

Конфликт между двумя компаниями мужчин разгорелся в конце августа 2022 года у сельского клуба в деревне Якшимбетово. Ссора переросла в драку, и один из участников, из чувства мести за полученные побои, решил обратиться за помощью к своему знакомому.

Вечером группа из восьми человек, вооружившись травматическим оружием, ворвалась в жилище 35-летнего мужчины. На глазах у его семьи они трижды выстрелили в него, после чего силой затолкали в багажник автомобиля и вывезли в неизвестном направлении.

Родители похищенного, не теряя времени, обратились в полицию. Благодаря оперативной работе сотрудников правоохранительных органов два автомобиля с преступниками были остановлены. Потерпевший был освобожден и доставлен в больницу.

В ходе операции был обнаружен еще один похищенный – 21-летний знакомый потерпевшего, который также получил огнестрельное ранение.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, приговорил участников преступной группы к лишению свободы на срок от 5 до 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Автор: Алия Карачурина