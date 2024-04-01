В Башкирии разыскивают мать-кукушку

11:37, 01 апр 2024

В Зианчуринском районе Башкирии судебные приставы объявили в розыск 40-летнюю Татьяну Зиновьеву, которая задолжала своему семилетнему сыну 350 тысяч рублей алиментов.

О безрассудном поступке матери стало известно из пресс-службы УФССП. По имеющимся данным, женщина, оставив ребенка без финансовой поддержки, предположительно скрывается в Москве.

В отношении нерадивой родительницы уже применены все законные меры воздействия: ей ограничен выезд за пределы Российской Федерации. Однако этого недостаточно – местонахождение Татьяны Зиновьевой остается неизвестным.

В этой непростой ситуации правоохранители призывают к общественному содействию. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 8(987)587-26-16, 8(347)273-56-40.

Автор: Алия Карачурина

Фото: соцсети