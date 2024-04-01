В Башкирии школу оштрафовали из-за конфликта между подростками: халатность взрослых обернулась кошмаром для ученика

12:17, 01 апр 2024

В Уфе разразился скандал вокруг одной из школ, где группа подростков жестоко травила своего сверстника. Прокуратура Советского района, проведя проверку, установила, что инцидент стал возможным из-за халатности сотрудников образовательного учреждения.

В декабре 2023 года во время уроков между пятью школьниками, один из которых не обучался в этой школе, произошел конфликт. Четверо несовершеннолетних, действуя сообща, оскорбляли и применяли физическую силу к своему оппоненту.

Прокурорская проверка выявила, что персонал школы ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, что и стало основной причиной трагедии. В результате бездействия взрослых дети оказались беззащитными перед лицом травли.

По инициативе прокуратуры школа была оштрафована на 50 000 рублей по статье 5.57 КоАП РФ («Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных учреждений»).

Кроме того, главе районной администрации было внесено представление с требованием принять все необходимые меры для недопущения подобных случаев в будущем. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновные должностные лица были наказаны в дисциплинарном порядке.

С целью профилактики подобных ситуаций с детьми была проведена беседа, а в отношении их законных представителей возбуждены дела об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего»).

Автор: Вадим Рудаков