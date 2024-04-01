В Уфе силовые структуры проверили соблюдение миграционного законодательства на рынках и в ТЦ

14:03, 01 апр 2024

Сводный отряд сотрудников МВД, ФСБ и Росгвардии Башкирии провел широкомасштабную спецоперацию по выявлению нелегалов и уклонистов от армии в Уфе. Рейды прошли в торговых центрах и на рынках столицы республики, где зачастую собираются трудовые мигранты.

В ходе тщательных проверок удалось вычислить четверых иностранных граждан, пребывавших на территории России с нарушением миграционных норм. Стражи порядка оперативно составили административные протоколы в отношении нелегалов. Теперь решение об их выдворении за пределы страны предстоит вынести суду.

Однако операция коснулась не только гастарбайтеров. Под прицел силовиков также попали более тридцати новоиспеченных граждан РФ, уклонявшихся от постановки на воинский учет. Их препроводили в военкоматы для дальнейшего разбирательства.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: МВД по РБ