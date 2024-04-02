В Башкирии виновник массового смертельного ДТП получил 4 года колонии-поселения

22:14, 02 апр 2024

На трассе М-7 «Волга» в Башкирии 23 октября 2023 года произошло жуткое ДТП, унесшее жизни трех человек. В тот день столкнулись три автомобиля: грузовик Daewoo Novus, Lada Kalina и «КАМАЗ».

Грузовиком управлял житель Иглинского района. По его вине Daewoo Novus столкнулся с Lada Kalina, которая от удара вылетела на встречную полосу и попала под колеса «КАМАЗа».

В результате столкновения водитель легковушки и два его пассажира получили несовместимые с жизнью травмы. К моменту прибытия скорой помощи они уже были мертвы.

В отношении водителя Daewoo Novus было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Подсудимый свою вину признал.

Кушнаренковский районный суд приговорил его к 4 годам колонии-поселения и лишил права управления транспортными средствами на 3 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: ГИБДД по РБ