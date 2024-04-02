Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии виновник массового смертельного ДТП получил 4 года колонии-поселения

В Башкирии виновник массового смертельного ДТП получил 4 года колонии-поселения

22:14, 02 апр 2024

На трассе М-7 «Волга» в Башкирии 23 октября 2023 года произошло жуткое ДТП, унесшее жизни трех человек. В тот день столкнулись три автомобиля: грузовик Daewoo Novus, Lada Kalina и «КАМАЗ».

Грузовиком управлял житель Иглинского района. По его вине Daewoo Novus столкнулся с Lada Kalina, которая от удара вылетела на встречную полосу и попала под колеса «КАМАЗа».

В результате столкновения водитель легковушки и два его пассажира получили несовместимые с жизнью травмы. К моменту прибытия скорой помощи они уже были мертвы.

В отношении водителя Daewoo Novus было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Подсудимый свою вину признал.

Кушнаренковский районный суд приговорил его к 4 годам колонии-поселения и лишил права управления транспортными средствами на 3 года. Приговор в законную силу пока не вступил.

В Башкирии школу оштрафовали из-за конфликта между подростками: халатность взрослых обернулась кошмаром для ученика В Башкирии школу оштрафовали из-за конфликта между подростками: халатность взрослых обернулась кошмаром для ученика
Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: происшествия аварии суд
Читайте также

В Башкирии водителю из Татарстана дали 5 лет колонии за ДТП с 6 погибшими
Происшествия в Башкирии
В Башкирии водителю из Татарстана дали 5 лет колонии за ДТП с 6 погибшими
Жителя Башкирии осудили за «пьяную» аварию с гибелью водителя
Человек и закон в Башкирии
Жителя Башкирии осудили за «пьяную» аварию с гибелью водителя
В Стерлибашевском районе осудили водителя по вине которого погибли три человека
Происшествия в Башкирии
В Стерлибашевском районе осудили водителя по вине которого погибли три человека
В Башкирии водитель, не справившись с управлением, стал виновником гибели своего пассажира
Общество в Башкирии / Происшествия в Башкирии
В Башкирии водитель, не справившись с управлением, стал виновником гибели своего пассажира


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok