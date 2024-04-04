Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Директор школы в Башкирии присваивал премии своих подчиненных

Директор школы в Башкирии присваивал премии своих подчиненных

09:22, 04 апр 2024

В Караидельском районе Башкирии разгорается скандал вокруг бывшего директора школы, которого обвиняют в хищении премий у своих подчиненных. Следственный комитет РБ сообщает о трех зафиксированных эпизодах мошенничества, совершенных в период с декабря 2020 года по сентябрь 2022 года.

По версии следствия, директор, используя свое служебное положение, убедил трех учителей перевести ему часть полученных ими стимулирующих выплат, якобы на нужды школы. Общая сумма ущерба, причиненного педагогам, не уточняется.

Примечательно, что, в отличие от многих подобных случаев, директор не стал отрицать свою вину. Он полностью признал ее и возместил ущерб, причиненный учителям.

Стимулирующие надбавки – это премии, которые учителя получают за хорошую работу. Их размер и порядок распределения определяет директор школы.

В Белорецке директор школы незаконно премировала педагогов и забирала у них часть денег В Белорецке директор школы незаконно премировала педагогов и забирала у них часть денег
Автор: Алия Карачурина
Теги: происшествия Караидельский район
Читайте также

В Октябрьском бывшего директора хореографической школы будут судить за служебный подлог
Человек и закон в Башкирии
В Октябрьском бывшего директора хореографической школы будут судить за служебный подлог
В Белорецке директор школы незаконно премировала педагогов и забирала у них часть денег
Человек и закон в Башкирии
В Белорецке директор школы незаконно премировала педагогов и забирала у них часть денег
В Кушнаренковском районе Башкирии директора школы обязали вернуть 1,5 млн рублей
Человек и закон в Башкирии
В Кушнаренковском районе Башкирии директора школы обязали вернуть 1,5 млн рублей
В Башкирии бывшего директора школы осудили за мошенничество
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии бывшего директора школы осудили за мошенничество


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok