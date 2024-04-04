Директор школы в Башкирии присваивал премии своих подчиненных

09:22, 04 апр 2024

В Караидельском районе Башкирии разгорается скандал вокруг бывшего директора школы, которого обвиняют в хищении премий у своих подчиненных. Следственный комитет РБ сообщает о трех зафиксированных эпизодах мошенничества, совершенных в период с декабря 2020 года по сентябрь 2022 года.

По версии следствия, директор, используя свое служебное положение, убедил трех учителей перевести ему часть полученных ими стимулирующих выплат, якобы на нужды школы. Общая сумма ущерба, причиненного педагогам, не уточняется.

Примечательно, что, в отличие от многих подобных случаев, директор не стал отрицать свою вину. Он полностью признал ее и возместил ущерб, причиненный учителям.

Стимулирующие надбавки – это премии, которые учителя получают за хорошую работу. Их размер и порядок распределения определяет директор школы.

Автор: Алия Карачурина