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В Башкирии женщина попыталась убить родственницу из-за наследства

В Башкирии женщина попыталась убить родственницу из-за наследства

09:48, 04 апр 2024

В башкирском городке Белорецке разыгралась кровавая драма: 54-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла своей 45-летней родственнице несколько ножевых ранений. Причиной конфликта стал земельный участок, который, по мнению злоумышленницы, мог достаться потерпевшей.

Сообщается, что после застолья брат и его сожительница отправились спать. Обвиняемая же, оставшись наедине с бутылкой, продолжила пиршество. Охваченная злобой и завистью, она схватила кухонный нож и хладнокровно нанесла спящей женщине несколько ударов в грудь.

Проснувшийся от криков брат бросился на помощь своей сожительнице. Он сумел остановить разъяренную сестру. Потерпевшая, истекая кровью, пыталась остановить кровотечение.

Благодаря своевременному вызову скорой помощи и слаженной работе медиков, жизнь женщины удалось спасти. Нападавшую же задержали. Во время допроса она призналась, что испытывала неприязнь к своей родственнице и, что самое ужасное, сознательно хотела убить ее, опасаясь, что та может получить земельный участок.

Суд предъявил женщине обвинение в покушении на убийство.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: Белорецк происшествия
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