Страшная расправа в Башкирии: мужчина до смерти избил в бане свою сожительницу

10:43, 04 апр 2024

В башкирском селе Михайловка разыгралась леденящая душу драма. Обычная ссора между сожителями в бане закончилась убийством.

По данным местного суда, сначала дебошир перешел на оскорбления и унизительные высказывания в адрес своей подруги. Однако словесная агрессия быстро переросла в нечто более зловещее. Ослепленный яростью, разгневанный мужчина начал наносить множественные сильные удары кулаками по голове, шее и другим жизненно важным частям тела несчастной женщины.

Проявив поистине звериную жестокость, он нанес серьезные травмы, опасные для жизни своей жертвы. Не остановившись на этом, злоумышленник практически забил женщину до смерти, а затем вытащил ее бездыханное тело из бани и перенес в дом.

Впоследствии, когда приступ неконтролируемого гнева утих, мужчина осознал ужас содеянного. На суде он признал свою вину и раскаялся в преступлении. Однако это не помогло избежать сурового приговора. Суд признал его виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Мужчине назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Автор: Семен Подгорный