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Жителей Башкирии предупредили о массовых проверках

Жителей Башкирии предупредили о массовых проверках

12:32, 06 апр 2024

В выходные жители Башкирии станут свидетелями масштабной инспекции дорожного движения. Как сообщил главный государственный автоинспектор республики Владимир Севастьянов, предстоящие рейды затронут все уголки региона.

Территорию Башкортостана буквально захлестнет волна массовых проверок. Для этого в ходе каждого мероприятия будет задействовано максимальное количество личного состава Госавтоинспекции, а также участковые уполномоченные полиции. Главной целью предстоящих рейдов является профилактика дорожно-транспортных происшествий.

Во время массовых проверок инспекторы будут в первую очередь сосредоточены на выявлении нетрезвых водителей и грубых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено несовершеннолетним, которые, вопреки запрету, рискнут сесть за руль. Под пристальный контроль попадут и водители средств индивидуальной мобильности.

Автор: Алия Карачурина
Фото: ГИБДД по РБ
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