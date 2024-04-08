17-летняя жительница Башкирии обвинила молодого мужчину в изнасиловании

09:12, 08 апр 2024

28 марта две молодые жительницы Нефтекамска, скучая в баре, решили написать своему 19-летнему знакомому. Тот позвал их к себе домой, где также был его 23-летний друг. Позже один из парней отправился в магазин за соком, прихватив с собой одну из девушек. По дороге они припарковались в промышленной зоне, где у них состоялся интим по взаимному согласию.

Однако вскоре девушка заявила своему спутнику, что ей всего 17 лет, и сразу же отправилась в полицию, чтобы написать заявление об изнасиловании. Следственные органы начали разбирательство по данному инциденту.

Но это еще не все. Оказалось, что девушка не остановилась на одном лишь заявлении в полицию. В 5 утра она явилась к жене задержанного и потребовала у нее 400 тысяч рублей, а также извинений от ее мужа на коленях. В противном случае она грозилась не забрать свое заявление.

Во время допросов девушка в итоге созналась, что все происходило по обоюдному согласию, и отказалась от обвинений в изнасиловании. Теперь следственные органы разбираются в обстоятельствах этой криминальной истории с попыткой вымогательства.

Автор: Семен Подгорный