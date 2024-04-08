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Водитель главы минздрава Башкирии признал вину в ДТП

Водитель главы минздрава Башкирии признал вину в ДТП

09:19, 08 апр 2024

29 декабря 2023 года на автодороге Караидель - Бирск произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Возвращавшийся в Уфу после рабочей поездки министр Айрат Рахматуллин попал в аварию со смертельным исходом. Столкнулись три автомобиля: Лада Largus, Лада Granta и Тойота Camry, в которой ехал министр.

Трагедия унесла жизни 57-летнего водителя Лады Largus и его 69-летней пассажирки из Аскинского района. Находившиеся в Тойота Camry министр Рахматуллин, его водитель и помощница получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Согласно информации адвоката подсудимого, водитель, обвиняемый в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, Ирек Гиндуллин, признал свою вину с самого начала. Он также связался с пострадавшими и предпринимает меры по возмещению причиненного ущерба.

Как утверждают следователи, ДТП спровоцировал именно Ирек Гиндуллин, якобы выехавший на встречную полосу при плохой видимости. Уголовное дело слушается в Караидельском межрайонном суде, и подсудимому грозит до семи лет лишения свободы.

Водителю министра здравоохранения Башкирии грозит тюрьма за смертельное ДТП Водителю министра здравоохранения Башкирии грозит тюрьма за смертельное ДТП
Автор: Алия Карачурина
Фото: МЧС по РБ
Теги: происшествия аварии Караидельский район
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