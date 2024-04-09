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В Башкирии ужесточат закон о тишине

В Башкирии ужесточат закон о тишине

10:06, 09 апр 2024

В апреле Госсобрание Башкирии рассмотрит поправки к закону «Об обеспечении покоя граждан и тишины», чтобы наложить запрет на ночные спортивные и другие игры в жилых районах.

Как отмечает спикер парламента Константин Толкачев, действующее законодательство уже накладывает ограничения на громкие ночные мероприятия — свистки, крики и усиленные звуки. Однако сами игры по-прежнему разрешены, что, по факту, нарушает покой жителей, мешая им отдыхать.

Теперь планируется запретить проведение игр по будням с 23:00 до 7:00, а в выходные и праздничные дни — с 23:00 до 9:00 утра. При этом депутаты предлагают сделать исключение для масштабных официальных мероприятий, таких как культурные, спортивные или развлекательные события, которые могут длиться после 23:00.

«Праздники и массовые мероприятия не всегда укладываются в эти временные рамки. Учитывая их важность, предлагается вывести их из-под действия законодательства о тишине», — комментирует Толкачев.

За нарушение «режима тишины» предусмотрены штрафы: для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 8 тысяч, для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч. Повторное правонарушение влечет за собой увеличение размера взысканий.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: законы
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