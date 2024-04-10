Бывший мэр Уфы обвиняется в многомиллионных хищениях из «Башспирта»

19:30, 10 апр 2024

Последние два года были отмечены серией громких разоблачений в отношении бывшего руководства компании «Башспирт». Согласно данным следствия, разворачивается целая схема масштабных хищений, в которой фигурирует известная во власти личность - Рауф Нугуманов, экс-мэр Уфы.

Как выяснили следователи, Нугуманов, возглавивший «Башспирт» в 2018 году, и его подельники были вовлечены в преступную схему по незаконному отчуждению активов предприятия на сумму более 132 миллионов рублей. Ключевым элементом схемы стало заключение заведомо невыгодных договоров аренды с аффилированными компаниями, которые, по оценке экспертов, нанесли ущерб в размере не менее 88 миллионов рублей.

Согласно материалам дела, обвиняемые занижали рыночную стоимость объектов недвижимости и заключали с подконтрольными организациями долгосрочные арендные соглашения по завышенным ставкам. В результате этих действий «Башспирт» вынужден был регулярно перечислять огромные суммы в качестве арендной платы. Следователи уже установили, что с момента заключения сделок компания успела выплатить свыше 25 миллионов рублей.

Примечательно, что Рауф Нугуманов - фигура хорошо известная в бизнес-кругах и политических элитах Башкирии. До прихода в «Башспирт» он возглавлял мэрию Уфы, а в 2012-2014 годах занимал пост первого вице-премьера регионального правительства. Эти обстоятельства придают особую резонансность уголовному делу и вызывают серьезные вопросы об истинных масштабах коррупции во властных структурах республики.

Расследование продолжается, и эксперты не исключают, что перед нами лишь верхушка айсберга - вероятно, вскоре всплывут новые подробности, способные окончательно разрушить репутацию некогда влиятельных фигур.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: "Башспирт"