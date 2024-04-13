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В Уфе на выходных пройдут массовые проверки водителей

В Уфе на выходных пройдут массовые проверки водителей

10:34, 13 апр 2024

Госавтоинспекция Башкирии объявила о масштабных проверках водителей, которые состоятся 12 и 13 апреля. Под пристальным вниманием инспекторов будут не только трезвость автомобилистов, но и соблюдение правил перевозки детей. Эти меры направлены на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Основной акцент в ходе проверок будет сделан на выявление водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Строгий контроль в этом направлении поможет существенно снизить риск аварий и трагических последствий на дорогах Уфы.

Не менее важным аспектом рейдов станет проверка соблюдения правил перевозки детей. Инспекторы будут тщательно следить за тем, чтобы маленькие пассажиры находились в салоне автомобилей с использованием всех необходимых средств безопасности. Это поможет обезопасить самых уязвимых участников дорожного движения.

Призывая всех неравнодушных граждан к активному участию, Госавтоинспекция предоставляет каналы связи, по которым можно сообщить о замеченных нарушениях: Телеграм-бот @GIBDDRB_02bot, по телефону 102

Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: ГИБДД
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