В Башкирии предъявили обвинение и арестовали до 6 июня ишимбайского стрелка
11:19, 15 апр 2024
В ночь с 5 на 6 апреля в одном из клубов Ишимбая произошла трагедия, унесшая жизнь 23-летнего парня.
По версии следствия, в ходе конфликта между посетителями, 37-летний мужчина, ныне обвиняемый, применил огнестрельное оружие. Пуля, выпущенная из его пистолета, попала в голову молодого человека.
Несмотря на оперативную помощь, раненый парень скончался в больнице на следующий день. Стрелок же, осознавая содеянное, скрылся с места преступления. Полиция объявила его в федеральный розыск.
Поиски длились недолго. Мужчину задержали в такси на территории Волгоградской области.
Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом» и «Убийство, совершенное общеопасным способом».
Сейчас обвиняемый находится под стражей. Расследование трагического происшествия продолжается.
Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
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