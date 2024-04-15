В Башкирии предъявили обвинение и арестовали до 6 июня ишимбайского стрелка

11:19, 15 апр 2024

В ночь с 5 на 6 апреля в одном из клубов Ишимбая произошла трагедия, унесшая жизнь 23-летнего парня.

По версии следствия, в ходе конфликта между посетителями, 37-летний мужчина, ныне обвиняемый, применил огнестрельное оружие. Пуля, выпущенная из его пистолета, попала в голову молодого человека.

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Несмотря на оперативную помощь, раненый парень скончался в больнице на следующий день. Стрелок же, осознавая содеянное, скрылся с места преступления. Полиция объявила его в федеральный розыск.

Поиски длились недолго. Мужчину задержали в такси на территории Волгоградской области.

Следственный комитет возбудил против него уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом» и «Убийство, совершенное общеопасным способом».

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Расследование трагического происшествия продолжается.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: скриншот видео