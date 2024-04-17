Больше никаких шашлыков: с 27 апреля в Башкирии вводится особый режим
09:35, 17 апр 2024
В Башкортостане власти ужесточают противопожарные требования в ответ на серьезные риски природных возгораний. Данное решение было принято главой региона Радием Хабировым после консультаций со специальными службами.
С 27 апреля на территории республики вводится особый противопожарный режим, который предусматривает целый комплекс дополнительных мер безопасности. В их числе - запрет на разведение костров, сжигание сухой растительности, а также ограничение доступа граждан в леса. Нарушителям грозят существенные штрафы.
Необходимость таких действий объясняется прогнозами на аномально жаркую погоду в ближайшие дни. По данным синоптиков, температура воздуха в столице региона - Уфе - будет на 7-12 градусов выше нормы. Столь высокие показатели, сочетающиеся с засушливыми условиями, существенно повышают риск возникновения и быстрого распространения природных пожаров.
Согласно предоставленной информации, в зону возможного возгорания попадают свыше 180 населенных пунктов, 62 дачных товариществ и 45 летних лагерей.
Автор: Семен Подгорный
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