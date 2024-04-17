Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на школьницу и женщину в Уфе
09:56, 17 апр 2024
В Уфе бывший уголовник устроил серию нападений на местных жительниц, в том числе несовершеннолетних. Только благодаря бдительности и решительным действиям одной из женщин удалось предотвратить трагедию и задержать злоумышленника.
Как стало известно, бездомный мужчина, ранее уже привлекавшийся к ответственности, совершил две попытки нападения в подъездах жилых домов. В первом случае его спугнула директор местной гимназии Светлана Михеева, которая смогла догнать преступника и даже запечатлеть его на видео, что впоследствии помогло полиции быстро установить личность злоумышленника. Во втором инциденте женщине, подвергшейся домогательствам, удалось оказать активное сопротивление.
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По данным следствия, задержанному вменяется покушение на изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. После предъявления неопровержимых доказательств подозреваемый сознался в своих преступных действиях.
В связи с этими инцидентами глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому представить полный доклад о ходе расследования уголовного дела.