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Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на школьницу и женщину в Уфе

Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на школьницу и женщину в Уфе

09:56, 17 апр 2024

В Уфе бывший уголовник устроил серию нападений на местных жительниц, в том числе несовершеннолетних. Только благодаря бдительности и решительным действиям одной из женщин удалось предотвратить трагедию и задержать злоумышленника.

Как стало известно, бездомный мужчина, ранее уже привлекавшийся к ответственности, совершил две попытки нападения в подъездах жилых домов. В первом случае его спугнула директор местной гимназии Светлана Михеева, которая смогла догнать преступника и даже запечатлеть его на видео, что впоследствии помогло полиции быстро установить личность злоумышленника. Во втором инциденте женщине, подвергшейся домогательствам, удалось оказать активное сопротивление.
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По данным следствия, задержанному вменяется покушение на изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. После предъявления неопровержимых доказательств подозреваемый сознался в своих преступных действиях.

В связи с этими инцидентами глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому представить полный доклад о ходе расследования уголовного дела.

Автор: Алия Карачурина
Фото: СК Башкирии
Теги: Уфа происшествия
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