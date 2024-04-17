Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на школьницу и женщину в Уфе

09:56, 17 апр 2024

В Уфе бывший уголовник устроил серию нападений на местных жительниц, в том числе несовершеннолетних. Только благодаря бдительности и решительным действиям одной из женщин удалось предотвратить трагедию и задержать злоумышленника.

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Как стало известно, бездомный мужчина, ранее уже привлекавшийся к ответственности, совершил две попытки нападения в подъездах жилых домов. В первом случае его спугнула директор местной гимназии Светлана Михеева, которая смогла догнать преступника и даже запечатлеть его на видео, что впоследствии помогло полиции быстро установить личность злоумышленника. Во втором инциденте женщине, подвергшейся домогательствам, удалось оказать активное сопротивление.

По данным следствия, задержанному вменяется покушение на изнасилование и совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. После предъявления неопровержимых доказательств подозреваемый сознался в своих преступных действиях.

В связи с этими инцидентами глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Республике Башкортостан Владимиру Архангельскому представить полный доклад о ходе расследования уголовного дела.

Автор: Алия Карачурина

Фото: СК Башкирии