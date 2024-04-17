В Уфе 4-летняя девочка подверглась жестокому обращению со стороны матери

14:07, 17 апр 2024

В городе Уфе горе-мать предстала перед судом за жестокое обращение со своей 4-летней дочерью. Согласно представленным фактам, женщина систематически пренебрегала своими родительскими обязанностями, оставляя ребенка дома одного или на попечение своего сожителя, с которым устраивала пьяные ссоры и драки.

Читайте также: В Башкирии за жестокое обращение с детьми осудят молодую мать

Как сообщают в прокуратуре Республики Башкортостан, уфимка неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее выполнение своих обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего ребенка. Но, несмотря на это, она так и не сумела отказаться от пагубных привычек.

В результате пренебрежения материнскими обязанностями, девочка серьезно заболела, что стало поводом для возбуждения против горе-родительницы уголовного дела. Ее обвиняют в «ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением». На данный момент дело направлено в мировой суд Калининского района.

Автор: Семен Подгорный