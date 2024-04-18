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Защитнику Куштау, из-за которого собирались митинги, ужесточили приговор

Защитнику Куштау, из-за которого собирались митинги, ужесточили приговор

14:57, 18 апр 2024

Сегодня в Верховном суде Республики Башкортостан состоялось рассмотрение апелляционной жалобы осужденного активиста Фаиля Алсынова*, известного защитника горы Куштау. Напомним, что Алсынов* был приговорен к 4 годам колонии общего режима по статье 282 УК РФ («Возбуждение ненависти или вражды») за фразу, сказанную им на сходе граждан против золотодобычи в Зауралье.

Суд первой инстанции, Баймакский районный суд, также запретил Алсынову* на 2,5 года участвовать в массовых мероприятиях и осуществлять любую деятельность в интернете.

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Сторона защиты Алсынова* не согласилась с приговором и обжаловала его в Верховном суде. Однако, как сообщает пресс-служба республиканского Верховного суда, апелляционная жалоба Алсынова* была отклонена, а приговор Баймакского суда оставлен без изменений.

Решение Верховного суда вызвало неоднозначную реакцию. Сторонники Алсынова* считают его несправедливым и политически мотивированным. Они утверждают, что активист не имел злого умысла и его слова были вырваны из контекста.

Сторонники же обвинения настаивают на том, что Алсынов* своими высказываниями разжигал межнациональную рознь.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети
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