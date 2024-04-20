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В Уфе пройдут массовые проверки водителей

В Уфе пройдут массовые проверки водителей

11:44, 20 апр 2024

В ближайшие два дня водителей Уфы ждет усиленное внимание со стороны сотрудников ГИБДД. С 19 по 20 апреля на дорогах города пройдут масштабные профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения и снижение количества правонарушений.

Главной целью рейдов станет выявление и пресечение нарушений, представляющих наибольшую угрозу для жизни и здоровья участников дорожного движения. Особое внимание инспекторы уделят водителям, управляющим транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, а также тем, кто перевозит детей с пренебрежением к установленным правилам. Напомним, что маленькие пассажиры должны быть обязательно зафиксированы в специальных удерживающих устройствах, соответствующих их возрасту и весу.

Масштабные проверки охватят не только столицу республики, но и другие муниципалитеты Башкирии. В Уфе особое внимание будет уделено улице Перспективной и Нагаевскому шоссе, где, по статистике, чаще всего происходят аварии с участием нетрезвых водителей и детей.

Главный государственный автоинспектор РБ Владимир Севастьянов подчеркнул, что подобные рейды являются неотъемлемой частью комплексной работы по обеспечению безопасности на дорогах.

«Наша задача — не только наказывать нарушителей, но и формировать у всех участников дорожного движения культуру законопослушного поведения», — отметил он.
Автор: Алия Карачурина
Теги: ГИБДД
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