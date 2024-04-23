Закон принят: за неправильное обращение с навозом придется отдать огромный штраф

12:05, 23 апр 2024

В попытке предотвратить распространение инфекционных заболеваний и загрязнение окружающей среды, российские власти ввели строгие штрафные санкции за несоблюдение норм обращения с побочными продуктами животноводческой деятельности. Нарушители рискуют заплатить крупные денежные штрафы вплоть до приостановки их коммерческой деятельности.

Согласно опубликованному на официальном портале правовой информации законодательному акту, неправильная утилизация или обработка таких отходов, создающая угрозу эпидемий, карается штрафами от 30 тысяч до 600 тысяч рублей в зависимости от статуса нарушителя. Наиболее суровые наказания предусмотрены для юридических лиц, чьи действия несут риск для здоровья людей и экологии. В этом случае компаниям придется заплатить от 500 тысяч до 600 тысяч рублей или вовсе приостановить работу на срок до 90 дней.

Нововведение стало логическим продолжением мер по регулированию использования навоза и прочих отходов животноводства в аграрном секторе. В прошлом году наблюдался рост спроса на подобные органические удобрения со стороны крупных агрохолдингов. Однако их применение ограничивается необходимостью соблюдать строгие правила транспортировки и документооборота ввиду присвоенного высокого класса опасности.

Автор: Семен Подгорный