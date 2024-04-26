В Башкирии осужденный за ДТП с гибелью Дианы Сафаровой нарушает меру пресечения

09:13, 26 апр 2024

Вадим Латыпов, признанный виновным в смертельном ДТП с участием Дианы Сафаровой, был замечен в одном из торговых центров населенного пункта Чишмы.

Напомним, что Чишминский районный суд вынес решение об отбывании Латыповым наказания в виде домашнего ареста. Однако мужчина не был этапирован в колонию-поселение, поскольку ожидал рассмотрения своей апелляции в Верховном суде Республики Башкортостан, где он обжаловал вынесенный приговор.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Республики Башкортостан оперативно отреагировала на инцидент с появлением Латыпова в общественном месте. Представители ведомства официально заявили:

«Сотрудниками ФСИН были выявлены и задокументированы неоднократные нарушения обвиняемым избранной судом меры пресечения и установленных запретов и ограничений. Материалы о допущенных нарушениях обвиняемым направлены в Верховный суд Республики Башкортостан для принятия решения об изменении меры пресечения».

Автор: Вадим Рудаков