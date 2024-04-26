В Башкирии осужденный за ДТП с гибелью Дианы Сафаровой нарушает меру пресечения
09:13, 26 апр 2024
Вадим Латыпов, признанный виновным в смертельном ДТП с участием Дианы Сафаровой, был замечен в одном из торговых центров населенного пункта Чишмы.
Напомним, что Чишминский районный суд вынес решение об отбывании Латыповым наказания в виде домашнего ареста. Однако мужчина не был этапирован в колонию-поселение, поскольку ожидал рассмотрения своей апелляции в Верховном суде Республики Башкортостан, где он обжаловал вынесенный приговор.
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Республики Башкортостан оперативно отреагировала на инцидент с появлением Латыпова в общественном месте. Представители ведомства официально заявили:
«Сотрудниками ФСИН были выявлены и задокументированы неоднократные нарушения обвиняемым избранной судом меры пресечения и установленных запретов и ограничений. Материалы о допущенных нарушениях обвиняемым направлены в Верховный суд Республики Башкортостан для принятия решения об изменении меры пресечения».
Автор: Вадим Рудаков
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Обвиняемый в ДТП с гибелью блогера Дианы Сафаровой отказался от адвоката
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии осудили на 7 лет виновника ДТП, в котором погибла Диана Сафарова
Происшествия в Башкирии
Убийца переложил вину на жертву: шокирующее заявление обвиняемого в гибели Дианы Сафаровой
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии суд по делу о гибели Дианы Сафаровой проходит за закрытыми дверями