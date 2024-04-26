Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии осужденный за ДТП с гибелью Дианы Сафаровой нарушает меру пресечения

В Башкирии осужденный за ДТП с гибелью Дианы Сафаровой нарушает меру пресечения

09:13, 26 апр 2024

Вадим Латыпов, признанный виновным в смертельном ДТП с участием Дианы Сафаровой, был замечен в одном из торговых центров населенного пункта Чишмы.

Напомним, что Чишминский районный суд вынес решение об отбывании Латыповым наказания в виде домашнего ареста. Однако мужчина не был этапирован в колонию-поселение, поскольку ожидал рассмотрения своей апелляции в Верховном суде Республики Башкортостан, где он обжаловал вынесенный приговор.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Республики Башкортостан оперативно отреагировала на инцидент с появлением Латыпова в общественном месте. Представители ведомства официально заявили:

«Сотрудниками ФСИН были выявлены и задокументированы неоднократные нарушения обвиняемым избранной судом меры пресечения и установленных запретов и ограничений. Материалы о допущенных нарушениях обвиняемым направлены в Верховный суд Республики Башкортостан для принятия решения об изменении меры пресечения».
В Башкирии осудили на 7 лет виновника ДТП, в котором погибла Диана Сафарова

Читайте также:

В Башкирии осудили на 7 лет виновника ДТП, в котором погибла Диана Сафарова
Автор: Вадим Рудаков
Теги: Чишминский район
Читайте также

Обвиняемый в ДТП с гибелью блогера Дианы Сафаровой отказался от адвоката
Человек и закон в Башкирии
Обвиняемый в ДТП с гибелью блогера Дианы Сафаровой отказался от адвоката
В Башкирии осудили на 7 лет виновника ДТП, в котором погибла Диана Сафарова
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии осудили на 7 лет виновника ДТП, в котором погибла Диана Сафарова
Убийца переложил вину на жертву: шокирующее заявление обвиняемого в гибели Дианы Сафаровой
Происшествия в Башкирии
Убийца переложил вину на жертву: шокирующее заявление обвиняемого в гибели Дианы Сафаровой
В Башкирии суд по делу о гибели Дианы Сафаровой проходит за закрытыми дверями
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии суд по делу о гибели Дианы Сафаровой проходит за закрытыми дверями


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok