Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2024 года: основные законы

11:47, 27 апр 2024

Грядущий май принесет россиянам череду важных перемен в различных сферах жизни. Госдума анонсировала ряд резонансных нововведений, затрагивающих систему образования, финансовую отрасль, туристический бизнес и другие области. Рассмотрим наиболее значимые реформы, которые вступят в силу с наступлением следующего месяца.

Новшества, касаемые целевого обучения

Впредь сведения о потенциальных работодателях, условиях трудового договора и других релевантных деталях будут публиковаться в общедоступных источниках. Этот шаг призван облегчить выбор поступающим и ввести принцип гласности в систему целевой подготовки кадров.

Денежные переводы без комиссии

Май сулит финансовую свободу для граждан России. Отныне они получат возможность переводить до 30 миллионов рублей между своими банковскими счетами без взимания комиссий. Данный лимит установлен в рамках одного календарного месяца. Банкам и иным финансовым учреждениям будет запрещено вводить какие-либо ограничения на переводы в пределах указанной суммы.

Туроператоры берут на себя больше ответственности

Защита государственных тайн

В сфере туристического бизнеса произойдут кардинальные изменения. Финансовые гарантии, которые обязаны предоставлять туроператоры, увеличиваются до 25 миллионов рублей. Ранее минимальная страховая сумма составляла 10 миллионов.

В целях сохранения государственной безопасности из Единого государственного реестра недвижимости будет исключена информация о так называемых "режимных объектах". Подобная мера позволит оградить сведения, составляющие государственную тайну, от нежелательного распространения.

Алкогольная продукция дорожает

Производители и потребители алкогольных напитков столкнутся с ощутимым ростом акцизов. Ставки на вино и шампанское увеличатся в три раза по сравнению с прошлым годом. Соответствующий указ уже подписан президентом Российской Федерации.

Новые гарантии для должников ЖКХ

Сфера жилищно-коммунального хозяйства также претерпит изменения. Наймодатели социального жилья включены в список лиц, для которых запрещено привлечение коллекторских агентств для взыскания долгов по оплате коммунальных услуг.

Поиск пропавших родственников упрощается

Близкие люди пропавших без вести граждан обязаны будут предоставлять биологический материал для создания специализированной базы данных. Образцы будут храниться до момента установления местонахождения разыскиваемого лица.

Автор: Семен Подгорный