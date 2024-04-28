Житель Башкирии нанес побои экс-сожительнице за то, что та назвала его другим именем

21:58, 28 апр 2024

Ревность стала причиной ЧП в Федоровском районе Башкирии. 34-летний местный житель жестоко избил свою бывшую сожительницу, не сдержав порыва гнева после того, как она назвала его именем другого мужчины.

Как сообщает пресс-служба суда, конфликт разгорелся на бытовой почве. Женщина, не желая мириться с агрессивным поведением экс-партнера, обратилась в правоохранительные органы. В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина не только нанес побои, но и угрожал расправой.

Суд, рассмотрев дело, признал подсудимого виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Учитывая смягчающие обстоятельства, суд назначил ему условное наказание в виде лишения свободы на срок один год с испытательным сроком на полтора года.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Автор: Вадим Рудаков