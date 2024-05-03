В Башкирии мужчина жестоко расправился с двумя женщинами

15:23, 03 май 2024

В Сибае завершено расследование резонансного дела о двойном убийстве, совершенном 42-летним местным жителем.

18 сентября 2023 года дочь одной из погибших, обеспокоенная тем, что не может дозвониться до матери, решила навестить ее. Войдя в квартиру, она с ужасом обнаружила тела родственниц.

На месте преступления были обнаружены биологические следы и отпечатки пальцев, которые вскоре вывели следствие на след убийцы. Им оказался мужчина, уже знакомый правоохранительным органам: ранее он был осужден за убийство и двойное убийство. Зарабатывал он на жизнь ремонтом бытовой техники на дому, и однажды его услуги понадобились одной из погибших.

Следствие установило, что 15 сентября, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, мужчина пришел к своей 66-летней знакомой, где в гостях находилась ее сестра. Между ним и хозяйкой квартиры вспыхнула ссора, в ходе которой он, не сдержав гнева, задушил женщину. Не желая оставлять свидетелей, он нанес смертельные ножевые ранения сестре потерпевшей. Тела убитых он спрятал под вещи, запер дверь изнутри и скрылся с места преступления, выбравшись из квартиры через окно балкона первого этажа.

В ходе следствия обвиняемый признал свою вину.

Автор: Вадим Рудаков