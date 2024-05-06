В Башкирии приставы объявили в розыск мужчину и его 2-летнего сына
14:25, 06 май 2024
В Башкирии разворачивается драматическая история: 26-летний Максим Улыбин удерживает от своей законной супруги их общего 2-летнего сына Даниила. Несмотря на решение суда о передаче ребенка матери, отец не только не выполняет это требование, но и препятствует любым контактам женщины с сыном.
Отец и сын уже несколько месяцев находятся в розыске. По имеющейся информации, Максим Улыбин может скрываться на территории Республики Татарстан или Республики Удмуртия. Официально он не трудоустроен.
Мать Даниила не видела своего ребенка с декабря прошлого года.
Любая информация о местонахождении Максима Улыбина и его сына Даниила будет крайне ценной.
Сообщить сведения можно по телефонам:
- Дежурная часть ГУФССП России по РБ: 8 (987) 587 26 16
- ГУФССП России по РБ: 8 (347) 273-56-40
Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
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