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В Башкирии приставы объявили в розыск мужчину и его 2-летнего сына

В Башкирии приставы объявили в розыск мужчину и его 2-летнего сына

14:25, 06 май 2024

В Башкирии разворачивается драматическая история: 26-летний Максим Улыбин удерживает от своей законной супруги их общего 2-летнего сына Даниила. Несмотря на решение суда о передаче ребенка матери, отец не только не выполняет это требование, но и препятствует любым контактам женщины с сыном.

Отец и сын уже несколько месяцев находятся в розыске. По имеющейся информации, Максим Улыбин может скрываться на территории Республики Татарстан или Республики Удмуртия. Официально он не трудоустроен.

Мать Даниила не видела своего ребенка с декабря прошлого года.

Любая информация о местонахождении Максима Улыбина и его сына Даниила будет крайне ценной.

Сообщить сведения можно по телефонам:

  • Дежурная часть ГУФССП России по РБ: 8 (987) 587 26 16
  • ГУФССП России по РБ: 8 (347) 273-56-40
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: поиск
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