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«А можно без наручников?» опубликовано видео задержания экс-министра транспорта Башкирии Клебанова - видео

«А можно без наручников?» опубликовано видео задержания экс-министра транспорта Башкирии Клебанова - видео

17:50, 07 май 2024

ФСБ РФ по РБ опубликовало видео задержания экс-министра транспорта Башкирии Александра Клебанова. Ночной рейд оперативников застал высокопоставленного чиновника полуобнаженным в собственной квартире.

Согласно видеозаписи, бывшего министра, застали врасплох. Потребовав предъявить удостоверения, Клебанов сперва отказывался надевать наручники. Однако, поняв тщетность сопротивления, сдался. Неясно, позволили ли задержанному облачиться в одежду перед конвоированием.

По официальным данным, громкая операция связана с подозрениями в адрес Клебанова о вымогательстве взятки в 5 миллионов рублей. Реагируя на арест своего бывшего подчиненного, глава республики Радий Хабиров незамедлительно отстранил министра от занимаемой должности.

Задержан и уволен: министр транспорта Башкирии угодил в коррупционный скандал

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: скриншот видео
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