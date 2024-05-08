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В Башкирии женщина расстреляла приятеля из пневматической винтовки

В Башкирии женщина расстреляла приятеля из пневматической винтовки

16:54, 08 май 2024

В Бижбулякском районе Башкирии пьяная ссора между двумя давними приятелями превратилась в криминальную драму со смертельным исходом.

Все началось в августе прошлого года, когда 45-летняя женщина встретилась со своим знакомым мужчиной для того, чтобы распить спиртные напитки. Поначалу все шло обычным путем, но вскоре между ними разгорелся конфликт на почве неизвестных противоречий. Споры быстро переросли в ожесточенную перепалку и взаимные оскорбления.

В порыве гнева женщина схватила принадлежавшую ей пневматическую винтовку и 7 раз выстрелила в своего оппонента. Тяжело раненый мужчина был срочно госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, через несколько дней несчастный скончался от полученных травм.

Суд первой инстанции поначалу вынес довольно мягкий приговор, назначив преступнице условное наказание в виде 6 лет лишения свободы. Однако прокуратура посчитала такое решение слишком снисходительным и добилась пересмотра дела.

В результате Верховный суд отменил условный приговор и приговорил женщину к реальному сроку в исправительной колонии общего режима. Преступницу взяли под стражу прямо в зале суда.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: Бижбулякский район происшествия убийство
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