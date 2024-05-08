В Башкирии бывший директор школы осуждена за смертельное ДТП в состоянии алкогольного опьянения

17:37, 08 май 2024

В Зилаирском районе Башкирии вынесен приговор по резонансному делу о ДТП со смертельным исходом, в котором обвинили экс-директора местной школы.

В мае прошлого года 55-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля совершила наезд на 60-летнюю знакомую, которая вместе с ней распивала спиртные напитки у обочины дороги вблизи села Сабырово. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Судебные разбирательства длились почти год. Подсудимая, осознав тяжесть содеянного, не стала отрицать свою вину. В ходе следствия было установлено, что в момент трагедии содержание алкоголя в крови женщины значительно превышало допустимую норму.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, в том числе признание вины и раскаяние подсудимой, приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Она также лишена права управлять транспортными средствами на полтора года.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Автор: Семен Подгорный