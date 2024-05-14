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В Башкирии разыскивается мужчина, задолжавший ребенку более 100 тысяч рублей

В Башкирии разыскивается мужчина, задолжавший ребенку более 100 тысяч рублей

09:01, 14 май 2024

В последнее время в Башкирии участились случаи уклонения от уплаты алиментов на содержание детей. Один из таких инцидентов произошел в Шаранском районе республики, где судебные приставы ведут активный розыск 28-летнего Динара Латыпова, задолжавшего своему годовалому ребенку более 100 тысяч рублей.

Согласно информации, предоставленной Отделением судебных приставов по Шаранскому району, в отношении Латыпова было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов. Однако мужчина проигнорировал решение суда и не предпринял никаких действий по выплате средств на содержание своего малолетнего ребенка.

Судебные приставы полагают, что в настоящий момент разыскиваемый скрывается на территории Республики Татарстан либо в Московской области. Несмотря на предпринимаемые усилия по установлению его местонахождения, Латыпов продолжает уклоняться от исполнения своих родительских обязательств.

В связи с этим Отделение судебных приставов обращается ко всем гражданам, располагающим какой-либо информацией о местонахождении Динара Латыпова, с просьбой сообщить эти сведения в Дежурную часть ГУФССП России по Республике Башкортостан по телефонам: 8 (987) 587 26 16, 8 (347) 273-56-40.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: ГУФССП России по РБ
Теги: Шаранский район алименты
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