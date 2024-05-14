В Башкирии силовики задержали замглавы управления дорожного хозяйства республики
16:07, 14 май 2024
14 мая 2024 года сотрудники УФСБ и СУ СК Республики Башкортостан задержали заместителя главы управления дорожного хозяйства региона Ильшата Ишмуратова. Чиновника подозревают в получении крупной взятки от одного из контрагентов ведомства в обмен на покровительство.
По версии следствия, с 2021 года Ишмуратов систематически получал взятки от учредителя компании, с которой его управление сотрудничало. За этот период Ишмуратов, как полагают следователи, получил от предпринимателя в общей сложности 2,9 млн рублей.
Взамен на неправомерное вознаграждение замглавы УДХ помогал компании выигрывать тендеры на госконтракты, а также лоббировал ее интересы при решении других вопросов.
Ишмуратова задержали в его рабочем кабинете. После этого его доставили в суд, где ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
В настоящее время следствие проводит обыски по месту службы и жительства подозреваемого, а также разыскивает другие доказательства его причастности к коррупционным схемам.
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