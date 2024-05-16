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Суд вынес приговор пиарщице Главы Башкирии Елене Прочаковской

Суд вынес приговор пиарщице Главы Башкирии Елене Прочаковской

09:01, 16 май 2024

В Красногорском городском суде вынесен приговор по делу Елены Прочаковской, обвиняемой в мошенничестве. Бывшая чиновница мэрии Красногорска получила два года лишения свободы условно.

Прочаковская, будучи старшим инспектором отдела взаимодействия со СМИ администрации города, в июне 2017 года фиктивно трудоустроила на должность главного специалиста в красногорский МФЦ. Зарплату по этой должности она получала на протяжении всего времени.

Преступление было выявлено в начале 2024 года, после чего Прочаковская была задержана. До вынесения приговора она находилась под домашним арестом.

Судебные заседания по делу неоднократно переносились из-за неявки свидетелей и других причин. В итоге суд, признав Прочаковскую виновной, назначил ей условное наказание.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: мошенничество Елена Прочаковская
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