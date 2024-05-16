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В Башкирии разыскивают женщину, задолжавшую своим детям более 1 млн рублей

В Башкирии разыскивают женщину, задолжавшую своим детям более 1 млн рублей

09:59, 16 май 2024

В Башкирии служба судебных приставов объявила в розыск 45-летнюю Елену Шишкову. Женщина не выплачивает алименты на содержание своих двоих детей, 8-летней дочери и 5-летнего сына. Долг составил более 1 миллиона рублей.

Суд постановил, что Елена Шишкова обязана ежемесячно перечислять средства на содержание своих детей. Однако, игнорируя решение суда, женщина перестала выполнять свои обязательства, что привело к образованию задолженности. В связи с этим, суд ограничил ей выезд за пределы Российской Федерации.

По имеющейся информации, должница может скрываться в Екатеринбурге. Официально она не трудоустроена, что затрудняет поиск и взыскание алиментов.

Служба судебных приставов обращается к гражданам, обладающим информацией о местонахождении женщины, с просьбой сообщить об этом по телефонам: 8 (347) 273-56-40.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: Служба судебных приставов
Теги: алименты
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