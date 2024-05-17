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Житель Башкирии до смерти избил отца

Житель Башкирии до смерти избил отца

11:29, 17 май 2024

Осенью 2023 года в Ишимбае произошла семейная драма. 21-летний житель города, пытаясь защитить свою мать от побоев разъяренного отца, непреднамеренно стал убийцей родного человека.

Семейная ссора переросла в трагедию из-за вспышки гнева главы семейства. В пылу конфликта он нанес побои жене, что не могло остаться без внимания сына. Вступившись за мать, молодой человек попытался утихомирить отца, но его действия привели к фатальным последствиям.

В ходе разгоревшейся ссоры сын нанес отцу множественные удары, от которых тот скончался до приезда скорой помощи. Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть мужчины.

Суд, рассмотрев дело, признал 21-летнего ишимбайца виновным в непредумышленном убийстве и приговорил его к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

Автор: Вадим Рудаков
Теги: Ишимбай происшествия убийство
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