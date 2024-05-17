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«Я видела в СИЗО, как меняются люди»: пиарщица Хабирова дала комментарий после оглашения судебного решения

«Я видела в СИЗО, как меняются люди»: пиарщица Хабирова дала комментарий после оглашения судебного решения

15:22, 17 май 2024

Елена Прочаковская, доверенное лицо и правая рука главы Республики Башкортостан, столкнулась с серьезными обвинениями в мошенничестве, связанными с ее предыдущей работой в подмосковном Красногорске. Несмотря на обвинительный приговор и условный срок, ее руководитель Радий Хабиров не оставил ее в трудный момент, публично выразив поддержку и доверие.

В беседе с журналистами "Коммерсанта" после оглашения судебного решения Прочаковская предпочла не вдаваться в юридические тонкости дела.
— Я не стану комментировать юридические аспекты дела. До этого я не понимала, насколько важна искренняя человеческая поддержка, насколько это важно. Мало того, я видела в СИЗО, как меняются люди, кому никто не писал и к кому не приезжали на свидание. В общем, жизнь продолжается, мы будем бороться дальше, — сказала она изданию.

Биография Прочаковской тесно переплетена с карьерой Радия Хабирова. Ранее она работала с ним в Красногорске, а затем последовала за своим шефом в Башкирию, заняв руководящую должность в центре управления республикой. Несмотря на арест в январе по обвинению в мошенничестве и четыре месяца в СИЗО, Хабиров не терял веры в свою помощницу, заявив о ее порядочности и отказавшись принимать отставку до решения суда.

Даже после вынесения обвинительного приговора Елену Прочаковскую не сняли с должности - в администрации Башкирии пояснили, что решение суда еще не вступило в законную силу, а сама чиновница намерена обжаловать вердикт.

Суд вынес приговор пиарщице Главы Башкирии Елене Прочаковской

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Суд вынес приговор пиарщице Главы Башкирии Елене Прочаковской
Автор: Алия Карачурина
Фото: соцсети Прочаковской
Теги: Елена Прочаковская
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