«Я видела в СИЗО, как меняются люди»: пиарщица Хабирова дала комментарий после оглашения судебного решения
15:22, 17 май 2024
Елена Прочаковская, доверенное лицо и правая рука главы Республики Башкортостан, столкнулась с серьезными обвинениями в мошенничестве, связанными с ее предыдущей работой в подмосковном Красногорске. Несмотря на обвинительный приговор и условный срок, ее руководитель Радий Хабиров не оставил ее в трудный момент, публично выразив поддержку и доверие.
В беседе с журналистами "Коммерсанта" после оглашения судебного решения Прочаковская предпочла не вдаваться в юридические тонкости дела.
Биография Прочаковской тесно переплетена с карьерой Радия Хабирова. Ранее она работала с ним в Красногорске, а затем последовала за своим шефом в Башкирию, заняв руководящую должность в центре управления республикой. Несмотря на арест в январе по обвинению в мошенничестве и четыре месяца в СИЗО, Хабиров не терял веры в свою помощницу, заявив о ее порядочности и отказавшись принимать отставку до решения суда.
Даже после вынесения обвинительного приговора Елену Прочаковскую не сняли с должности - в администрации Башкирии пояснили, что решение суда еще не вступило в законную силу, а сама чиновница намерена обжаловать вердикт.