Мэр Салавата взыскал с пенсионерки 70 тыс. за оскорбительные посты
14:08, 15 июл 2024
Верховный суд Башкирии принял решение в пользу главы администрации Салавата Игоря Миронова, обязав местную жительницу Светлану Дублистову выплатить ему 70 тысяч рублей в качестве компенсации за ущерб, нанесенный постами в социальных сетях.
Ранее Салаватский городской суд отклонил иск Миронова, сочтя критику в адрес чиновника допустимой. Однако Верховный суд пересмотрел это решение, встав на сторону истца.
Причиной иска стали публикации Дублистовой в социальной сети «ВКонтакте», которые, по мнению суда, порочили честь и достоинство Миронова.
Стоит отметить, что сам Игорь Миронов в настоящее время является фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и отстранен от занимаемой должности.
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Автор: Алия Карачурина
Фото: Игорь Миронов / vk.com
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