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В Башкирии молодой работник погиб при взрыве углевыжигательной печи

В Башкирии молодой работник погиб при взрыве углевыжигательной печи

11:47, 16 июл 2024

Почти год спустя после трагического взрыва углевыжигательной печи, унесшего жизнь 21-летнего рабочего, лесопромышленная компания «Селена» наконец признала свою ответственность. 19 июля 2023 года на производственном участке в селе Тирлянский произошел несчастный случай, в результате которого молодой укладчик-упаковщик погиб на месте.

Первоначально компания пыталась уйти от ответственности, утверждая, что погибший работал по договору гражданско-правового характера, а не трудовому договору. Однако суд доказал, что отношения между работником и компанией носили трудовой характер, и признал несчастный случай связанным с производством.

Государственная инспекция труда провела дополнительное расследование, которое выявило серьезные нарушения со стороны работодателя. Углежжение выполнялось неквалифицированными рабочими, а оборудование не соответствовало требованиям безопасности. На сварном шве печи была обнаружена щель, которая могла стать причиной взрыва.

В результате расследования гострудинспекция пришла к выводу, что причиной трагедии стала неудовлетворительная организация производства работ. Лесопромышленная компания «Селена» была вынуждена оформить акт о несчастном случае на производстве, что позволит семье погибшего получить страховую выплату.

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Автор: Вадим Рудаков
Теги: суд происшествия несчастный случай
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