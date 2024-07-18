Житель Башкирии жестоко избил собаку на глазах у ребенка
13:29, 18 июл 2024
38-летний житель Благоварского района, чья собака загрызла домашнюю птицу соседки, в порыве гнева жестоко избил животное в присутствии малолетнего ребенка. Этот инцидент привел к судебному разбирательству, которое закончилось неожиданным поворотом.
18 июля Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляцию и вынес новое решение. Суд ужесточил наказание, приговорив мужчину к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. Кроме того, осужденному запрещено менять место жительства без уведомления соответствующих органов.
Ранее мы писали о том, что в Салавате мужчина повесил собаку на глазах у маленького сына.
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Автор: Алия Карачурина
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