Житель Башкирии жестоко избил собаку на глазах у ребенка

13:29, 18 июл 2024

38-летний житель Благоварского района, чья собака загрызла домашнюю птицу соседки, в порыве гнева жестоко избил животное в присутствии малолетнего ребенка. Этот инцидент привел к судебному разбирательству, которое закончилось неожиданным поворотом.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к году исправительных работ и удержанию 10% заработной платы в доход государства. Однако прокуратура сочла наказание слишком мягким и обжаловала приговор.

18 июля Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляцию и вынес новое решение. Суд ужесточил наказание, приговорив мужчину к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. Кроме того, осужденному запрещено менять место жительства без уведомления соответствующих органов.

Ранее мы писали о том, что в Салавате мужчина повесил собаку на глазах у маленького сына.

Читайте также: Житель Башкирии на глазах у детей жестоко убил собаку

Автор: Алия Карачурина