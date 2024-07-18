Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Житель Башкирии жестоко избил собаку на глазах у ребенка

Житель Башкирии жестоко избил собаку на глазах у ребенка

13:29, 18 июл 2024

38-летний житель Благоварского района, чья собака загрызла домашнюю птицу соседки, в порыве гнева жестоко избил животное в присутствии малолетнего ребенка. Этот инцидент привел к судебному разбирательству, которое закончилось неожиданным поворотом.

Суд первой инстанции приговорил мужчину к году исправительных работ и удержанию 10% заработной платы в доход государства. Однако прокуратура сочла наказание слишком мягким и обжаловала приговор.

18 июля Верховный суд Башкирии рассмотрел апелляцию и вынес новое решение. Суд ужесточил наказание, приговорив мужчину к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. Кроме того, осужденному запрещено менять место жительства без уведомления соответствующих органов.

Ранее мы писали о том, что в Салавате мужчина повесил собаку на глазах у маленького сына.

Житель Башкирии на глазах у детей жестоко убил собаку

Читайте также:

Житель Башкирии на глазах у детей жестоко убил собаку
Автор: Алия Карачурина
Теги: Благоварский район происшествия суд
Читайте также

Житель Башкирии на глазах у детей жестоко убил собаку
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии на глазах у детей жестоко убил собаку
В Башкирии осудили мужчину за размещение в соцсетях интимных фото своей знакомой
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии осудили мужчину за размещение в соцсетях интимных фото своей знакомой
В Салавате мужчина повесил собаку на глазах у маленького сына
Человек и закон в Башкирии
В Салавате мужчина повесил собаку на глазах у маленького сына
Верховный суд Башкирии изменил приговор Дарье Сорокиной, насмерть сбившей женщину и ребенка
Человек и закон в Башкирии
Верховный суд Башкирии изменил приговор Дарье Сорокиной, насмерть сбившей женщину и ребенка


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok