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Виновнику гибели 20-летней жительницы Башкирии смягчили приговор

Виновнику гибели 20-летней жительницы Башкирии смягчили приговор

22:42, 17 сен 2024

В Верховном суде Башкирии завершилось рассмотрение дела, которое потрясло жителей Ишимбая летом 2023 года.

Ильназ Султанов, которому на тот момент было всего 17 лет, сел за руль чужой «Приоры» в состоянии алкогольного опьянения. В деревне Воскресенское Кугарчинского района он совершил наезд на 20-летнюю Сабрину Ильясову, которая возвращалась домой с работы пешком. Девушка скончалась на месте от полученных травм.

Сабрина работала кассиром на ближайшей АЗС и снимала жилье в деревне. В ту роковую ночь она задержалась на работе, и ее путь домой пролегал по темной сельской дороге. Ильназ, не справившись с управлением, выехал на обочину и сбил девушку, после чего автомобиль врезался в забор. Владелец автомобиля, который находился на пассажирском сиденье, также был пьян, но в аварии не пострадал.

Почти год спустя после трагедии начался судебный процесс. Мать погибшей девушки, Валентина Ильясова, посещала первые заседания, но вскоре ее здоровье резко ухудшилось. Врачи диагностировали проблемы с сердцем, связанные с пережитым стрессом, и настоятельно рекомендовали ей избегать дальнейшего участия в судебных разбирательствах.

Кугарчинский межрайонный суд приговорил Ильназа Султанова, которому к тому времени исполнилось 18 лет, к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Однако сестра погибшей, Татьяна, посчитала приговор слишком мягким и обжаловала его в Верховном суде Башкирии.

На заседании Верховного суда Татьяна вновь столкнулась с Ильназом и его матерью. Поведение молодого человека показалось ей надменным и вызывающим, что привело к эмоциональному разговору в коридоре суда. Татьяна обвинила Ильназа в том, что он даже не попытался извиниться перед семьей погибшей. Ильназ, в свою очередь, заявил, что принес извинения матери Сабрины и что он не хотел причинить вреда.

Верховный суд Башкирии незначительно изменил приговор, сократив срок лишения свободы до 3 лет и 9 месяцев. Татьяна намерена продолжить борьбу за более суровое наказание для виновника смерти своей сестры.

  • Ранее сообщалось о том, что жители Башкирии переживают, что 17-летний парень насмерть сбивший молодую девушку избежит наказания.
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Автор: Вадим Рудаков
Фото: соцсети
Теги: Кугарчинский район происшествия ДТП суд
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