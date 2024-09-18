В Башкирии стартует масштабная операция по защите лесных ресурсов

19:03, 18 сен 2024

В Башкирии начинается масштабная операция по борьбе с незаконной вырубкой леса. С 23 сентября в течение трех недель инспекторы лесного хозяйства совместно с общественниками, полицией и сотрудниками ГИБДД будут проводить круглосуточное патрулирование лесных массивов и дорог. Особое внимание уделят местам, где ранее фиксировались незаконные рубки.

Министерство лесного хозяйства республики отмечает положительную динамику в борьбе с браконьерами. По сравнению с первой половиной 2023 года объем незаконных рубок сократился в 2,4 раза, а причиненный ущерб уменьшился почти вдвое.

Таких результатов удалось достичь благодаря комплексу мер, среди которых наиболее эффективными оказались космический мониторинг и профилактические рейды. С помощью спутниковых снимков удалось выявить 22% случаев незаконных рубок, а превентивные мероприятия позволили предотвратить еще 23%.

Автор: Вадим Рудаков

Фото: Минлесхоз РБ