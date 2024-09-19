В Башкирии женщину наказали за то, что она спаивала 13-летнюю девочку
22:14, 19 сен 2024
В Гафурийском районе Башкирии суд вынес приговор женщине, которая систематически угощала алкоголем свою 13-летнюю знакомую. Как сообщает прокуратура республики, безответственная гражданка в течение двух месяцев, с мая по июнь 2024 года, регулярно приглашала девочку к себе и предлагала ей спиртные напитки, которые покупала сама.
Подсудимая полностью признала свою вину в суде. В качестве наказания ей назначили 160 часов обязательных работ.
Кроме того, к административной ответственности привлекли и мать несовершеннолетней девочки. Ее обвинили в том, что она не исполняла должным образом свои родительские обязанности и допустила, чтобы ее дочь находилась в состоянии алкогольного опьянения.
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Автор: Вадим Рудаков
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