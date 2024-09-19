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В Башкирии мать проведет 11 лет в тюрьме за попытку убийства собственного сына

В Башкирии мать проведет 11 лет в тюрьме за попытку убийства собственного сына

22:28, 19 сен 2024

В Башкирии апелляционный суд оставил в силе суровый приговор молодой матери, которая в порыве ярости чуть не лишила жизни своего полуторагодовалого сына. Эта шокирующая история произошла осенью прошлого года в поселке Приютово Белебеевского района.

Ночью 7 октября 22-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась со своим сожителем. Когда мужчина ушел из дома, она выместила свою злость на беззащитном малыше, который плакал в своей кроватке. В порыве гнева женщина схватила нож и несколько раз ударила ребенка в живот.

К счастью, благодаря оперативным действиям медиков, жизнь мальчика удалось спасти. Его доставили санитарной авиацией в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. В настоящее время ребенок проживает с отцом.

В отношении матери было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Она полностью признала свою вину. Белебеевский городской суд приговорил ее к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима с последующим ограничением свободы. Недавно апелляционная инстанция подтвердила этот приговор, оставив его без изменений.

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Автор: Вадим Рудаков
Фото: СК Башкирии
Теги: Белебеевский район происшествия суд
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